الامارات | تيغالي يتسلم جائزة هداف الدوري.. وأبوناموس هداف تحت 21

شكرا لقرائتكم خبر عن تيغالي يتسلم جائزة هداف الدوري.. وأبوناموس هداف تحت 21 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج عضو المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين رئيس اللجنة الفنية عبدالحميد المستكي، لاعب فريق الوحدة سباستيان تيغالي بجائزة هداف دوري الخليج العربي عقب مباراة فريقه أمام العين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المسابقة. وحصل تيغالي على لقب الهداف بعد أن سجل 27 هدفاً في مسابقة دوري الخليج العربي، فيما ذهبت جائزة هداف دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً للاعب بني ياس أحمد شحدة أبوناموس، الذي حقق اللقب بتسجيله 18 هدفاً في المسابقة.

كما توج رئيس اللجنة الفنية بلجنة دوري المحترفين فريق العين بدرع دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، حيث فاز العين باللقب للمرة السابعة في تاريخه برصيد 58 نقطة، فيما حل الوحدة في المركز الثاني بـ50 نقطة، ثم شباب الأهلي في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

على صعيد آخر، فاز باسل معاوية بركة بجائزة مدير لعبة فانتاسي دورينا، برصيد 1574.5 نقطة.