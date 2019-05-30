الامارات | حورية الظاهري تشارك في ندوة «النساء وكرة القدم»

شكرا لقرائتكم خبر عن حورية الظاهري تشارك في ندوة «النساء وكرة القدم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «إيفا» الاسبانية، أن أول مدربة محترفة لكرة القدم في الإمارات ومنطقة الخليج، حورية الظاهري، ستشارك في ندوة «النساء وكرة القدم.. غيّروا قواعد اللعبة» التي ستعقد يوم الرابع من شهر يونيو المقبل في العاصمة الفرنسية باريس تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وذلك قبل أيام من انطلاقة منافسات كأس العالم لكرة القدم للسيدات التي تستضيفها فرنسا هذا العام بداية من 7 يونيو.

وأشارت الصحيفة الى أن الندوة تعد فرصة مهمة للتكاتف مع لاعبات كرة القدم والهاويات والمحترفات، للتصدي لأشكال التمييز والتحيز والتحرش، وكذلك التغلب على الحاجز النفسي وغيرها من العقبات التي تعترض طريق النساء في هذا المجال.