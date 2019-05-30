الامارات | الرميثي: لا يليق بالوحدة أن يفوز بالسوبر ويخسر كل البطولات المحلية

شكرا لقرائتكم خبر عن الرميثي: لا يليق بالوحدة أن يفوز بالسوبر ويخسر كل البطولات المحلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، أحمد الرميثي، إن الوحدة غير راضٍ عن ما قدمه في الموسم المنصرم، مشيراً إلى أنه «لا يليق بالعنابي أن يتوّج بلقب كأس السوبر في بداية الموسم ثم يخسر بعد ذلك كل البطولات المحلية».

ووعد الرميثي بتغيير الوضع في الموسم المقبل، مؤكداً أنه سيتم ترتيب الامور مبكراً، سواء تعلق الأمر بالمعسكر الخارجي، أو الحسم في ملف اللاعبين الأجانب. وأكد الرميثي لـ«الإمارات اليوم»: «سيكون الاستعداد للموسم المقبل في وقت مبكر، وسيبدأ هذه المرة أواخر شهر يونيو المقبل، بالمعسكر الخارجي الذي سيقام إما في النمسا أو هولندا وفقاً لما يحدده المدير الفني الجديد، الذي سيتولى المهمة خلفاً لتين كات».

وأضاف «من أكثر الملفات الشائكة التي سيتم حسمها مبكراً، هو ملف اللاعبين الأجانب الذين سيحدد المدير الفني حاجة الفريق لهم من أجل تطوير مستواه والارتقاء به، وسيتحدد ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، في ضوء البحث أيضاً عن لاعب محور وصانع ألعاب في وسط الملعب أو ارتكاز يستطيع ربط خطوط الفريق».

وأشار الرميثي إلى أن الفريق الذي يسعى للمنافسة على كل البطولات، يجب أن يتحلى بثبات المستوى، وهذا هو الفكر والعمل الاحترافي الذي يجب أن يكون عليه اللاعبون، وهي كذلك الرسالة التي نسعى إلى إرسالها لهم في بداية الموسم الجديد، حتى لا يتكرر ما حدث في الموسم المنصرم، فلا يمكن أن يظهر اللاعب بمستوى متذبذب، لأن هذا الأسلوب لا يعطيك بطولة، خصوصاً بطولة الدوري، ولابد من ثبات المستوى والعطاء في كل المباريات.

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وتابع الرميثي: «لو كنا قمنا بعملنا كما يجب أن يكون لكان للوحدة كلمة قوية في الموسم المنصرم ولفاز بأكثر من بطولة، وأعتقد أنه لو كان الفريق فاز بكأس الخليج العربي لاختلفت الأمور وتغيرت للأفضل، كما أنه ليس من المقبول أن يخرج الفريق من كأس رئيس الدولة بهذه الصورة السيئة أمام فريق هبط إلى الدرجة الأولى ويخسر بالستة أمامه، مع احترامنا الكامل له، ولأول مرة أشعر بأن هناك تناقضات في نتائج ومستوى الوحدة».

وقال أيضاً: «في أول الموسم بطولة محلية، ثم إخفاقات مستمرة وخسارة ثلاث بطولات، ثم التألق في دوري أبطال آسيا، واحتلال قمة المجموعة الثانية في دور المجموعات والتأهل لدور الستة عشر، ثم التأهل للمشاركة في النسخة المقبلة بمقعد مباشر، لهذا فإنني أشكر اللاعبين على ما قدموه وأشكر المدير الفني السابق تين كات على ما قدمه في الدور الثاني، بعد أن جاء في ظروف استثنائية وتولى أمر الفريق بعد خسارة قاسية في الكأس، وأعتقد أنه قام بعمل فني كبير وعمل أكبر خارج الملعب بقدرته على احتواء اللاعبين، وإن كان هذا ليس طموحنا أبداً كجماهير ومسؤولين في الوحدة».

وقدم الرميثي التهنئة لمهاجم الفريق وهدافه التاريخي وهداف الدوري في الموسم المنصرم الأرجنتيني سباستيان تيغالي برصيد 27 هدفاً، وقال: «أبارك لتيغالي حصوله على لقب هداف الدوري، وأعتقد أن استمرار اللاعب مع الفريق لموسم آخر سيكون مكسباً كبيراً للعنابي، وأهنئ ناديي الشارقة وشباب الأهلي على حصولهما على بطولات الدوري وكأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، ونتمنى التوفيق للوحدة في الاستحقاقات المقبلة».

يفاضل الوحدة بين النمسا وهولندا لإقامة معسكره الخارجي نهاية يونيو المقبل.