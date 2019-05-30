الامارات | نيمار غادر تدريبات البرازيل مصاباً

شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار غادر تدريبات البرازيل مصاباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر النجم البرازيلي نيمار، أول من أمس، تمرين منتخب بلاده بسبب ألم في الركبة اليسرى، قبل أن يستبعد لاحقاً فرضية تعرضه لأي إصابة خطيرة، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق بطولة كوبا أميركا 2019.

وأمسك لاعب سان جرمان الفرنسي بركبته اليسرى بعدما شعر بألم بعد تسديد الكرة خلال الفترة الثالثة التدريبية منذ التحاقه بالمنتخب. وحاول أغلى لاعب كرة قدم في العالم معاودة التمارين، لكنه شعر بألم جديد، قبل أن يخرج من الملعب وهو يعرج برفقة طبيب المنتخب رودريغو لاسمار، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأكد الاتحاد البرازيلي في بيان أن نيمار غادر التمرين بسبب شعوره بانزعاج في ركبته اليسرى. وأنه بدأ العلاج وسيكون تحت المراقبة.