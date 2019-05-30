الامارات | «الانضباط» تستدعي ماجد ناصر وفيرناندو بسبب واقعة «الفيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» تستدعي ماجد ناصر وفيرناندو بسبب واقعة «الفيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحثت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها، أول من أمس، بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، الشكوى المقدمة من نادي الإمارات ضد كل من ناديي شباب الأهلي والفجيرة وحارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر ولاعب الفجيرة فيرناندو، للتحقيق في ما ورد بالفيديو الذي تم تداوله بعد مباراة شباب الأهلي والفجيرة ضمن الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي، التي انتهت بفوز الأخير وبقائه في دوري المحترفين، فيما أكد عضو اللجنة المتحدث الرسمي حمدان رشود الزيودي، أن اللجنة قررت تأجيل البت في الشكوى إلى الجلسة المقبلة المقررة يوم 11 المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة قررت استدعاء حارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر ولاعب الفجيرة فيرناندو للحضور أمام اللجنة في جلستها المقبلة للتحقيق معهما بشأن ما ورد في شريط الفيديو، لافتاً الى أن اللجنة طلبت أيضاً من لجنة دوري المحترفين إمدادها بشريط المباراة.

وقال حمدان رشود الزيودي لـ«الإمارات اليوم»: «نادي الإمارات اعتبر أن هناك تواطؤاً بين الفريقين مستنداً في شكواه إلى لائحة الانضباط، وكذلك لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الخصوص، وطلب اعتبار فريق الفجيرة خاسراً المباراة بنتيجة 3-صفر، وتوقيع عقوبة انضباطية على شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم».

Advertisements

وأضاف: «اللجنة شاهدت لقطات من شريط الفيديو الخاص بالواقعة وقررت حضور من يمثل ناديي الفجيرة وشباب الأهلي أمامها للرد على الشكوى المقدمة ضدهما من نادي الإمارات، كما قررت أيضاً حضور ممثل لمقدم الشكوى نادي الإمارات لإطلاع لجنة الانضباط على فحوى الشكوى التي قدمت والمستندات التي بحوزته».

وكان نادي الإمارات أرسل مذكرة رسمية لاتحاد الكرة مطالباً بالتحقيق في هذه الوقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال نادي الإمارات على لسان رئيس شركة كرة القدم محمد إسماعيل العوضي في بيان رسمي، إن هناك حاجة للتحقيق في هذا التسجيل لأن ما حواه خطير جداً ويقدح في نزاهة دورينا، وفيه إيحاءات تتجاوز الأخلاق الرياضية.