الامارات | اتحاد السلة يرجئ «كأس الاتحاد 2019» إلى سبتمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يرجئ «كأس الاتحاد 2019» إلى سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الأمين العام لاتحاد كرة السلة، سالم المطوع، عن اتخاذ اتحاد اللعبة في اجتماعه الأخير قراراً بإرجاء «كأس الاتحاد» للاعبين المواطنين لمرحلة الرجال، على أن تقام كبطولة خاصة بالعام 2019 في شهر سبتمبر قبيل ضربة بداية الموسم الجديد.

وقال المطوع لـ«الإمارات اليوم»، إن «الارتباطات الخارجية للأندية، سواء في البطولة الخليجية، أو تصفيات غرب آسيا المؤهلة لبطولة آسيا، كانت وراء تعذر إقامة بطولة كأس الاتحاد للاعبين المواطنين خلال الشهر الفضيل، وإرجائها كبطولة ختامية لموسم 2018-2019، على أن تلعب بدوريها الأول والثاني على مدار شهري سبتمبر ونوفمبر المقبلين مع انطلاق الموسم الجديد».

وأضاف: «ستلعب البطولة في دورها التمهيدي الذي يقام في الفترة من 11 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر من دون لاعبي المنتخب الوطني، على أن يلتحق اللاعبون الدوليون بأنديتهم في الأدوار النهائية التي ستقام بين الثالث والتاسع من شهر نوفمبر، خصوصاً أنه سيتخلل هذين الدورين في الفترة من 21 و31 أكتوبر استحقاق خارجي للمشاركة في بطولة الأندية العربية الأبطال التي تستضيفها المغرب».

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وأشار المطوع إلى أن الخامس عشر من أكتوبر 2019 يمثل ضربة بداية الموسم الجديد 2019-2020، بإقامة كأس السوبر المكون من مباراة واحدة ويجمع فريقي شباب الأهلي والنصر، على أن تستهل أولى بطولات الموسم الجديد مع كأس نائب رئيس الدولة، التي تقام في الفترة من 13 نوفمبر وحتى الخامس من ديسمبر 2019.

واختتم الأمين العام لاتحاد السلة، قائلاً: «تأثرت بطولات الموسم المحلي بالتغييرات العديدة التي أجراها الاتحاد القاري على جداول بطولاته».

الارتباطات الخارجية للأندية وراء تعذّر إقامة البطولة خلال شهر رمضان.