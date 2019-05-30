الامارات | «فريق أبوظبي» يغادر إلى إيطاليا للدفاع عن اللقب العالمي في «الدراجات المائية»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض نجوم الإمارات من أمراء البحار تحدياً مهماً خلال هذا الأسبوع من خلال المشاركة في مونديال الدراجات المائية، الذي يقام في ضيافة أولبيا الإيطالية، حيث يسعى فريق أبوظبي للدفاع عن لقبه في المسابقة، بينما ينافس كذلك فريق «الفيكتوري تيم» بقوة في هذا الحدث العالمي.

وتغادر اليوم إلى إيطاليا بعثة فريق أبوظبي للدراجات المائية من أجل المشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم. ويتصدر الترتيب العام حالياً، نجم الفريق راشد الملا في فئة الحركات الاستعراضية، بينما يتصدر أيضاً راشد الطاير فئة جالس محترفين، وهما من أهم فئات البطولة، بالإضافة لمشاركة البطل الشاب سلمان يونس العوضي أيضاً.

ويشارك فريق أبوظبي بأكثر من طموح، حيث يرغب في الاستمرار في الصدارة عبر هذه الفئات مع نهاية الجولة الثانية، وأيضاً الحفاظ على لقب العالم لفئة الحركات الاستعراضية، الذي أحرزه الملا في الموسم الماضي وللمرة الأولى في تاريخ المسابقة بأن يحرز اللقب متسابق إماراتي وعربي أيضاً في موسم 2018.

في جانب آخر، يتوجه وفد «الفيكتوري» إلى مدينة اولبيا الساحرة في جزيرة ساردينا، برئاسة حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، وغانم خميس المري عضو مجلس الإدارة، وذلك استعداداً لمتابعة مشاركة فريق الدراجات المائية، حيث يخوض النمساوي كيفين رايتيرر المرحلة الثانية من بطولة العالم، التي تنطلق غداً وتستمر حتى الأحد المقبل.

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وقبيل سفر الوفد، التئم شمل متسابقي مؤسسة الفيكتوري تيم خلال حفل سحور أقامته مؤسسة الفيكتوري تيم في «سيتي ووك». وجمع الحفل أسرة المؤسسة في جلسة عائلية بين مجلس إدارة المؤسسة مع محمد سيف المري مشرف المتسابقين، إضافة إلى نجوم الفرق في مختلف الفئات، وهم سالم العديدي وعيسى آل علي (الفئة الأولى) وأحمد الهاملي (فورمولا1) ومنصور المنصوري (فورمولا2) وأحمد الفهيم وعلي اللنجاوي (إف 4 إس).

الفيكتوري يخوض تحدي الزوارق السريعة في الولايات المتحدة

غادر أمس وفد مؤسسة الفيكتوري، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للزوارق السريعة التي يشرف عليها الاتحاد الأميركي، حيث ينافس أمراء البحار وبقوة على لقب الفئة الأولى بزورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، والذي أعلن المنافسة منذ الجولة الأولى بحلوله في المركز الثاني للترتيب العام في الجولة الأولى.

الجدير بالذكر أن سفراء مؤسسة الفيكتوري استطاعوا تحقيق نتائج باهرة، حيث احتل فيكتوري 3 بقيادة العديدي وآل علي المركز الثاني في أولى جولات بطولة العالم، فيما نجح النمساوي كيفين رايتيرر من الفوز بالمركز الأول في فئة واقف جي بي ضمن الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية.