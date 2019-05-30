الامارات | صعوبات مالية تعيق انتقال سانيه إلى البايرن

شكرا لقرائتكم خبر عن صعوبات مالية تعيق انتقال سانيه إلى البايرن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقر رئيس نادي بايرن ميونيخ أولي هونيس، بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، أن صعوبات مالية تعيق فريقه من التعاقد مع جناح مانشستر سيتي الإنجليزي الدولي الألماني لوروا سانيه.

وارتبط اسم اللاعب الدولي البالغ 23 عاماً في الأسابيع الاخيرة بانتقال محتمل الى النادي البافاري بعدما تداولت تقارير صحافية عدم رضاه عن الوقت الذي يمضيه داخل الملعب مع فريقه الحالي سيتي.

وفي حديث لصحيفة «بيلد» الالمانية قال هونيس «ليس لديّ أي أرقام دقيقة (عن ثمن اللاعب)، ولكن أعتقد انها ستكون صعبة جداً من الناحية المالية».

وحطم بايرن الرقم القياسي لأغلى صفقة تعاقد في تاريخه مطلع العام الحالي بضمه لاعب أتلتيكو مدريد الفرنسي لوكاس هرنانديز مقابل 80 مليون يورو.