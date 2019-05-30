الامارات | محمد سيف ينضم إلى الظفرة لموسم واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سيف ينضم إلى الظفرة لموسم واحد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الظفرة لكرة القدم، التعاقد رسمياً مع مدافع دبا الفجيرة محمد سيف راشد، في صفقة انتقال حر، وجاء الإعلان من خلال حساب الظفرة في «تويتر»، على أن يرتدي اللاعب القميص رقم (2) في الموسم الجديد وهو الرقم الذي كان يرتديه عبدالله يوسف الحمادي.
وذكر مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن عقد اللاعب جاء لمدة موسم واحد فقط ولكنه قابل للتجديد، من أجل تفادي الدخول في تعاقدات طويلة الأمد في الفترة المقبلة، ما قد يؤثر في الميزانية الموضوعة من قبل إدارة النادي لإجراء التعاقدات استعداداً للموسم الجديد.
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