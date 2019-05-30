شكرا لقرائتكم خبر عن «اتفاق التقسيم» ينهي الصراع بين محمود الخطيب والعامري فاروق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت الأزمة بين محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، ونائبه العامري فاروق، بسبب الصلاحيات والاختصاصات لفريق الكرة والنشاط الرياضى.

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وعلمت «المصري اليوم» أن عدداً من حكماء النادى تدخلوا لفض الاشتباك بينهما حرصاً على عدم تفتيت وحدة مجلس الإدارة، حيث استقر الأمر على استمرار تولى بيبو ملف كرة القدم دون أي تدخل من نائبه، في المقابل يستمر العامرى في مهمة الإشراف على النشاط الرياضى، إلى جانب المكتب التنفيذى داخل النادى، مع حصول العامرى على وعد بعدم الإطاحة برؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضى، الذي يعتبر الرجل المخلص للعامرى «وفقاً لمصدر مسؤول بالنادى تحتفظ الجريدة باسمه». وكشف المصدر أن الخلافات تفاقمت مؤخراً بين العامرى وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بسبب رغبة النائب المستمرة في التدخل في شؤون كرة القدم، حيث طلب أكثر من مرة إقالة المدير الفنى للفريق، مارتن لاسارتى، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والاستعانة بحسام غالى مرة أخرى وعماد النحاس، وهو ما رفضه الخطيب وخالد الدرندلى وخالد مرتجى وجوهر نبيل ومحمد سراج، خاصة أن عبدالحفيظ نجح في انتشال الفريق من سلسلة الهزائم والنتائج السلبية التي كان يحققها الفريق خلال فترة تولى كارتيرون مهمة القيادة الفنية، ومن بعده محمد يوسف الذي تولى بشكل مؤقت. وأكد المصدر أن عددا من أعضاء المجلس، بينهم جوهر نبيل، ومحمد سراج الدين، ومحمد الدماطى، أبدوا تحفظهم على تصرفات نائب رئيس النادى خلال الفترة الماضية، على رأسها التجهيز لانتخابات النادى المقبلة باعتبار أن ذلك يتعارض مع قيم ومبادئ القلعة الحمراء التي تلزم كل أبنائها بعدم التخطيط للانتخابات قبل فتح باب الترشح.

وأشار المصدر إلى أن العامرى فاروق أعلن أمام أعضاء مجلس الإدارة أنه سيخوض الانتخابات على مقعد الرئيس في حالة عدم خوض الخطيب الانتخابات على نفس المقعد، وبدأ بالفعل مخاطبة أعضاء النادى في فرعى الشيخ زايد والجزيرة، كما أنه تمسك بالإشراف على النشاط الرياضى، ورفض إقالة رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط، والإداريين التابعين للفرق الجماعية داخل النادى، الذين أعلنوا مساندتهم للعامرى.

يأتى هذا في الوقت الذي طلب فيه عدد من أعضاء المجلس من نائب الرئيس إعادة النظر في ملف النشاط الرياضى الذي يشرف عليه، خصوصا أنه شهد فشلا كبيرا في كل الألعاب عدا الكرة الطائرة «رجال وسيدات». فيما سادت حالة من الاستياء بين أعضاء النادى والجمعية العمومية بسبب عمل المركز الإعلامى بشكل خدمى للعامرى فاروق فقط، واتهم عدد من أعضاء الجمعية العمومية المركز الإعلامى ورئيسه، الذي يرتبط بعلاقة وطيدة مع نائب رئيس النادى، بأنه يقوم خلال الفترة الحالية بتسريب أخبار النادى عبر وسائل التواصل الاجتماعى «السوشيال ميديا»، في محاولة لضرب العلاقة بين الجماهير ورئيس النادى، حتى يكون مجلس الإدارة مخترقًا أمام الجماهير.