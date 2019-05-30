شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خططية وفقرة للتصويبات في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات خططية للفريق، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وقام المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات خاضت تدريبات فنية خاصة بنقل الكرة من لمسة واحدة.

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وقام لاسارتي بإيقاف الفقرة أكثر من مرة لتوجيه لاعبي الفريق ومنحهم بعض التعليمات الفنية.

كما خصص المدير الفني للأهلي، فقرة للكرات العرضية والتصويبات للفريق.

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة. وتتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.