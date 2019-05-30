شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خططية وفقرة للتصويبات في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات خططية للفريق، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.
وقام المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات خاضت تدريبات فنية خاصة بنقل الكرة من لمسة واحدة.
وقام لاسارتي بإيقاف الفقرة أكثر من مرة لتوجيه لاعبي الفريق ومنحهم بعض التعليمات الفنية.
كما خصص المدير الفني للأهلي، فقرة للكرات العرضية والتصويبات للفريق.
يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة. وتتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات خططية وفقرة للتصويبات في مران الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.