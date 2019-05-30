شكرا لقرائتكم خبر عن «مدريد» تستعد لـ«الغزو الإنجليزى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ العد التنازلى للمواجهة المرتقبة والمشتعلة التى تجمع بين فريقى ليفربول، الذى يضم الدولى المصرى محمد صلاح، وتوتنهام، السبت المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، معقل نادى أتلتيكو مدريد الإسبانى، وذلك فى نهائى دورى أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية تقريرًا مطولًا عن استعدادات مدينة مدريد الإسبانية لاستقبال نهائى دورى أبطال أوروبا، حيث سيكون هناك 70 ألف مشجع من ناديى ليفربول وتوتنهام، السبت المقبل، الذى يعد ثانى نهائى إنجليزى فى تاريخ المسابقة، فيما أعلنت الشرطة الإسبانية تخصيص 4700 شرطى لتأمين المباراة.

وقالت الصحيفة إن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «ويفا»، سيقيم مهرجانًا على مدار اليومين المقبلين لاستقبال نهائى «الشامبيونزليج» المرتقب، حيث ستكون هناك موسيقى وأحداث أخرى فى مدريد لتسلية المشجعين قبل الموقعة، وسيتم توجيه الجماهير على اتخاذ طرق محددة للوصول إلى ملعب «واندا ميتروبوليتانو». وأوضحت الصحيفة أن محور الاحتفالات سيكون فى مواقع بارزة مختلفة فى وسط مدريد، اليوم وغدًا، فى «بويرتا ديل سول» وهو الساحة المركزية بالمدينة لتقديم عروض موسيقية حية، كما ستكون هناك شاشات عملاقة خارج الملعب لنقل المباراة النهائية دون تذاكر.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسطورة نادى ريال مدريد والبرازيل، روبرتو كارلوس، سيسلم كأس دورى أبطال أوروبا باستاد «واندا ميتروبوليتانو»، الذى يحتضن المباراة النهائية، كما سيكون هناك متجر خارج الملعب، وذلك لبيع مستلزمات الجماهير لحضور المباراة النهائية، حيث سيبلغ سعر التيشيرت الخاص بأى من الفريقين 35 يورو، والقبعة 30 يورو، وكرة النهائى 150 يورو، والعلم 10 يوروهات.

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وتابعت الصحيفة أن نهائى دورى أبطال أوروبا سيكون الثانى للألمانى يورجن كلوب، مع ليفربول فى «الشامبيونزليج»، بعد أن خسر أمام ريال مدريد فى العام الماضى بنتيجة ١/٣ فى كييف.

كما خسر كلوب أيضًا نهائى دورى أبطال أوروبا، عندما كان يتولى تدريب فريق بروسيا دورتموند الألمانى، أمام بايرن ميونيخ فى عام 2013، ولكنه حقق لقب الدورى الألمانى وكأس ألمانيا قبل الانتقال إلى أنفيلد، مشيرة إلى أن هناك حالة من النحس وسوء التوفيق للمدرب الألمانى فى بطولة دورى أبطال أوروبا.

فى المقابل لم يفُز الأرجنتينى ماوريسيو بوتشينيو، بلقب مع فريق توتنهام عندما تولى المهمة الفنية للسبيرز فى 2015، حيث خسر نهائى كأس رابطة الأندية الإنجليزية من قبل أمام تشيلسى.

من جهة أخرى، حذر آندى روبرتسون، الظهير الأيسر لفريق ليفربول، زملاءه فى الريدز من أن هارى كين قد يظل حاسمًا فى نهائى دورى أبطال أوروبا، حتى لو لم يكن لائقًا تمامًا من الناحية البدنية.

وكان كين قد غاب عن توتنهام خلال الفترة الماضية بسبب إصابته فى الكاحل منذ مباراة الذهاب فى دور ربع النهائى أمام مانشستر سيتى، وأعلن قائد المنتخب الإنجليزى جاهزيته للمباراة النهائية أمام ليفربول.