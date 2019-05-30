شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصطدم بـ«الإنتاج الحربى» فى الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بمعنويات مرتفعة ومتسلحًا بروح وثقة الكونفيدرالية الأفريقية، يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك فى العاشرة مساء الخميس، مباراة غاية فى القوة والأهمية بعد عودته لاستئناف ماراثون بطولة الدورى عندما يستضيف نظيره الإنتاج الحربى فى مباراتهما المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين وذلك على أرض ملعب بتروسبورت.

تقابل الفريقان فى 17 لقاء من قبل منذ بداية موسم 2009 /2010، حيث فاز الزمالك فى 12 مباراة، فيما حقق فريق الإنتاج الحربى الانتصار مرتين، بينما كان التعادل مسيطرا فى ثلاثة لقاءات، وأحرز أبناء القلعة البيضاء 31 هدفًا، وسجل فريق الإنتاج 14هدفًا.

يخوض المارد الأبيض مباراتين فقط فى بطولة الدورى قبل انطلاق معسكر المنتخب الوطنى لبطولة أمم أفريقيا وفقا للجدول الرسمى المعتمد من اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، على أن يخوض مبارياته الثلاث المتبقية بعد بطولة الأمم، حيث يستهل الأبيض مشواره بمواجهة الإنتاج اليوم ثم يلتقى أيًّا من الحرس أو الجونة فى عيد الفطر.

يدخل الزمالك مواجهة اليوم وفى جعبته 66 نقطة يحتل بها المركز الثالث، ومازال لديه 3 مباريات مؤجلة عن المتصدر، حيث لعب أبناء ميت عقبة 29 مباراة فقط، حقق خلالها الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات فقط، أحرز لاعبوه 58 هدفا ومنى مرماهم بـ25 هدفا، فيما يقبع الإنتاج الحربى فى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة جمعها من 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 13 وخسر 11 مباراة، له من الأهداف 34 هدفا وعليه 41 هدفا.

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وتكمن أهمية لقاء اليوم فى رغبة الزمالك فى مواصلة انتصاراته المحلية واستغلال الدفعة المعنوية التى خلفها فوزه وتتويجه ببطولة كأس الاتحاد الإفريقى الكونفدرالية الأحد الماضى بعد فوزه الثمين والمستحق على نهضة بركان بطل المغرب، حيث يسعى الأبيض لاقتناص نقاط المباراة الثلاث للتقدم خطوة نحو استعادة الدرع.

ويدرك كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، أهمية مباراة اليوم، خصوصًا أنها تشهد تحديًّا من نوع خاص بينه وبين مختار مختار، مدرب الإنتاج، حيث يمنى جروس نفسه بحسم المباراة لصالحه للمضى قدما نحو استعادة القمة التى فرط فيها فريقه فى الفترة الأخيرة لصالح الغريم التقليدى.

واستعد الزمالك جيدا لمواجهة اليوم من خلال التدريبات اليومية، بعدما رفض جروس منح لاعبيه أى فترة راحة بعد نهائى أفريقيا، واطمأن الجهاز الفنى على جاهزية جميع اللاعبين، خصوصا الأساسيين الذين حصل بعضهم على راحة 24 ساعة، على رأسهم طارق حامد ومحمود الونش والحارس الأساسى «جنش»، كما أدى عماد السيد الحارس البديل تدريبات تأهيلية بسبب إصابته، وأدى محمود عبدالمنعم كهربا تدريبات تأهيلية فى الجيم.

وينتظر أن يخوض الزمالك مباراة اليوم بتشكيل يضم: حارسه الأساسى وحمدى النقاز ومحمود علاء وحمدى الونش وعبدالله جمعة وطارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وأحمد السيد زيزو وكهربا وحميد أحداد.

فى المقابل، يرفع لاعبو الإنتاج شعار التحدى، ويحلم مديرهم الفنى مختار مختار بتحقيق أى نتيجة إيجابية تمكنه من تعديل مركز وترتيب فريقه فى جدول الدورى والاطمئنان إلى الابتعاد عن منطقة الخطر فى صراع الهبوط مع فرق القاع التى يتنافس فيها أكثر من فريق على الهبوط بجانب الداخلية والنجوم اللذين هبطا رسميا.