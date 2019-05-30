شكرا لقرائتكم خبر عن انتفاضة «البدلاء» تشعل استعدادات زعيم الثغر لمواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، بعد تألق اللاعبين البدلاء بشكل جيد خلال التدريبات الأخيرة للفريق التي قادها طلعت يوسف، المدير الفنى المؤقت لزعيم الثغر، ووضحت علامات الرضا على المدير الفنى بعدما شاهد تألق هؤلاء اللاعبين، خصوصا أحمد داوودا ومحمد ناصف وصبرى رحيل ومحمود شعبان ومحمد عادل وبازوكا، وهو الأمر الذي وضع الجهاز الفنى في حيرة في ظل تألق الأساسيين والاحتياطيين قبل مواجهة سموحة المرتقبة في الأسبوع الأخير للدورى الممتاز والمحدد لها يوم 6 يونيو المقبل على ستاد المكس طبقا للجدول الجديد الذي تلقاه النادى مؤخرا، وهى المباراة التي يغيب عنها فوزى الحناوى بسبب الإصابة ومعه ديسلفا الغينى الذي غادر إلى بلاده بصورة مفاجئة وأثار غيابه العديد من علامات الاستفهام، فيما يخضع فوزى الحناوى للتدريبات العلاجية تحت إشراف الدكتور محمد عبدالفتاح، إخصائى العلاج الطبيعى.

كان طلعت يوسف المدير الفنى لنادى الاتحاد قد لجأ للتركيز على العامل النفسى بعد التألق الأخير «للبدلاء» ما جعله يعيد الحسابات ويفكر في منح الفرصة للعناصر المميزة من المجموعة التي ظلت حبيسه «الدكة» وهو الأمر الذي لقى شعورا طيبا من المغضوب عليهم في عهد المدير الفنى السابق للفريق حلمى طولان، كما ركز طلعت على تصحيح الأخطاء الدفاعية وعلى رأسها أخطاء مباراة الفريق الأخيرة أمام الطلائع والتى تلقى خلالها زعيم الثغر هزيمة قاسية برباعية نظيفة.

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وعن التقارير التي وردت مؤخرا من نادى سموحة تؤكد اتجاه المدير الفنى حسام حسن للدفع بالناشئين أمام الاتحاد وإشراك الحارس عصام ثروت العائد بعد غياب طويل للإصابة بالرباط الصليبى في ظل غياب الحارس محمد أبوجبل وأحمد فتوح اللذين انضما لمنتخبنا الوطنى، أكد طلعت أن اللاعب الناشئ قد يكون أكثر شراسة وإيجابية خلال تلك المباريات من اللاعبين الكبار الذين أنهوا الموسم بحلوه ومره ولن يكون هناك أي جديد لديهم لتقديمه في ظل استقرار سموحة بالدورى بعكس اللاعب الناشئ الذي سوف يسعى بكل ما يملك من قوه في حالة الاعتماد عليه لإثبات ذاته وأحقيته في التواجد مع لاعبى الفريق الكبار بدورى الأضواء والشهرة وهو أمر قد يكون سلاحا ذا حدين.

على الجانب الآخر، رفض أعضاء الجمعية العمومية لنادى الاتحاد ونجوم الفريق القدامى وعلى رأسهم البابلى وعادل الجارم والإسناوى وصلاح عرفة وهانى سرور والسيد كروان تلويح المهندس محمد مصيلحى، رئيس النادى، مؤخرا بتقديم استقالته والرحيل عن نادى الاتحاد وأشاروا إلى أن مصيلحى جاء من خلال الجمعية العمومية وأن مسألة رحيله يجب أن تكون أيضا من خلال الجمعية العمومية وليس عن طريق أي وسائل أخرى.

وطالبوه بالاستمرار في قيادة المسيرة بالنادى باعتباره الأصلح في الوقت الراهن وكانت له بصمات من أجل الارتقاء بكل منشآت النادى.