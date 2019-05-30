شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد: أعتقد بأنه الوداع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (باكو) صرح المهاجم الدولي التشيكي إدين هازارد، أمس (الأربعاء) بعد فوز فريقه تشلسي الإنجليزي على مواطنه أرسنال 4-1 وإحراز لقب بطل مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ»: «أعتقد بأنه الوداع». صرح المهاجم الدولي التشيكي إدين هازارد، أمس (الأربعاء) بعد فوز فريقه تشلسي الإنجليزي على مواطنه أرسنال 4-1 وإحراز لقب بطل مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ»: «أعتقد بأنه الوداع». وعزز هازار بهذه الجملة المقتضبة لشبكة «بي تي سبورت» البريطانية تقارير صحافية أعلنت قرب رحيله إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.



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