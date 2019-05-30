شكرا لقرائتكم خبر عن تشلسي يسحق أرسنال برباعية ويحرز لقب الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (باكو) تألق النجم البلجيكي أدين هازار فأحرز تشلسي الإنجليزي لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بفوزه الكبير على مواطنه وجاره أرسنال 4-1، (الأربعاء) في المباراة النهائية في العاصمة الأذربيجانية باكو، ليحرمه تذكرة التأهل إلى تألق النجم البلجيكي أدين هازار فأحرز تشلسي الإنجليزي لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بفوزه الكبير على مواطنه وجاره أرسنال 4-1، (الأربعاء) في المباراة النهائية في العاصمة الأذربيجانية باكو، ليحرمه تذكرة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وسجل لتشلسي الفرنسي أوليفييه جيرو (49)، الإسباني بيدرو رودريغيز (60) وهازار (65 من ركلة جزاء و72)، ولأرسنال النيجيري أليكس أيوبي (69). وهذا اللقب القاري الخامس الكبير لتشلسي بعد دوري الأبطال 2012 والدوري الأوروبي 2013 وكأس الكؤوس الأوروبية 1971 و1998، فيما عجز أرسنال عن إحراز لقبه القاري الثاني والأول منذ كأس الكؤوس الأوروبية 1994.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشلسي يسحق أرسنال برباعية ويحرز لقب الدوري الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.