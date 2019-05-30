شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يكتفي بالتعادل السلبي أمام ذوب آهن في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اكتفى فريق النصر السعودي بالتعادل السلبي من دون أهداف، في مواجهته المؤجلة من الجولة السادسة ضمن منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا أمام فريق ذوب آهن الإيراني، التي أقيمت اليوم (الأربعاء).

وأبقى التعادل الأمور على حالها، فبقي ذوب آهن في الصدارة برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين أمام النصر.

وكان الفريقان ضمنا تأهلهما إلى ثمن النهائي قبل هذه المباراة على حساب الزوراء العراقي (8 نقاط) والوصل الإماراتي (3 نقاط).

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وستكون مواجهات الأندية السعودية في دور الـ16 (ثمن النهائي) من دوري أبطال آسيا كالتالي:

في الذهاب، سيواجه النصر السعودي فريق الوحدة الإماراتي، فيما يلتقي الاتحاد مع ذوب آهن وذلك يوم الاثنين 5 أغسطس، فيما يلتقي الأهلي والهلال السعوديان يوم الثلاثاء 6 أغسطس.

فيما ستكون مواجهتا الإياب للنصر والاتحاد يوم الاثنين 12 أغسطس، ومواجهة الهلال والأهلي يوم الثلاثاء 13 أغسطس.