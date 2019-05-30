شكرا لقرائتكم خالد جلال لـ "الخليج 365": انتظرونى مديرا فنيا للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد جلال، المدير الفنى الأسبق، لفريق الزمالك، وجود مفاوضات جادة بينه وبين مجلس إدارة القلعة البيضاء للعودة لمنصبه كمدير فنى للفريق الكروى.

أكد خالد جلال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك مفاوضات جادة بينه وبين مجلس إدارة نادي الزمالك لتوليه الإدارة الفنية لفريق الكرة خلال المرحلة القادمة.

قال خالد جلال: "بالفعل اقتربت من تولى تدريب الزمالك لكن لا تزال الأمور لم تحسم بشكل نهائى حتى الآن".

وشدد خالد جلال فى نهاية تصريحاته أنه يرحب بتدريب الزمالك فى أى وقت، نظرا لحبه وعشقه للقلعة البيضاء، مشددا فى الوقت نفسه على أنه لن يعمل إلا فى منصب المدير الفنى ولن يكون مساعدا لمدرب أجنبى، خاصة أنه لا يقل كفاءة من حيث الإمكانيات الفنية عن أى مدرب أجنبى يتقاضى راتبه بالعملة الصعبة.