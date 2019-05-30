شكرا لقرائتكم قدامى الأهلى والزمالك فى أمسية رمضانية على شرف الكرة الخماسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فى أمسية رمضانية رائعة، اجتمع عدد من قدامى لاعبى الأهلي والزمالك لخوض مباراة كرة خماسية، فى جو من المحبة والألفة بين الجميع، وتحت إشراف وزارة الطيران المدنى.
وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من نجوم الزمالك و الأهلي القدامى أمثال هشام يكن و حمادة عبد اللطيف وحسين السيد وخالد جلال وبشير التابعى وياسر ريان وشريف عبد المنعم فيما أدار الأمسية الكروية تحكيميا الدولى جمال الغندور.
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