شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات تعلق على قرار انسحاب الاهلي من الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بلجنة المسابقات أنهم لم يتلقوا أي إخطار من جانب النادي الاهلي يفيد بالانسحاب من الدوري، وأنهم لم يتناقشوا في الأمر من الأساس إلا في حالة الحصول على خطاب رسمي، لأن لجنة المسابقات لا تعترف بأي قرار إلا من خلال الأوراق الرسمية.

وأضاف: "الأهلي أكثر واحد عارف أن العقوبات ستضرر النادي ومش هيقدروا عليها، وبالتالي سيتغير موقفهم".

وكشف مصدر مسئول بالأهلي أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب قررت تمسكها بموقفها السابق بعدم استكمال الدورى الممتاز والانسحاب من البطولة بسبب تأجيل مباريات لبعد بطولة أمم إفريقيا.

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ومن المتوقع أن يعلن الأهلي قراره بشكل رسمي بالانسحاب من الدوري خلال اجتماع مجلس الإدارة الذى سيعقده المجلس الأحمر يوم السبت القادم.