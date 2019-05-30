شكرا لقرائتكم الـ"مجاهد" لما يفكر يجيب لمجلسه العار.. كيف خطط مهندس الفسيخ للسيطرة على الجبلاية؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أو "مهندس الفسيخ" كما يلقب من قبل المقربين منه، لاستحداث منصب جديد داخل الجبلاية بمسمى "سكرتير عام اتحاد الكرة"، لإلغاء منصب المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، حيث يترأس هذا المنصب عضو من أعضاء مجلس إدارة الجبلاية، من أجل السيطرة والهيمنة على الاتحاد وقراراته.

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ويحاول "مجاهد" الحصول على موافقة مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، تنصيبه كسكرتير عام للجبلاية، للحصول على مرتب شهرى من اتحاد الكرة.

يذكر أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى هو منصب تطوعى، بما يعنى عدم حصول الأعضاء على أى راتب من الجبلاية خلال فترة تواجده داخل الاتحاد.