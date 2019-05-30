شكرا لقرائتكم مران الأهلى .. تدريبات خفيفة للشحات وإكرامى.. ولاسارتى يركز على العرضيات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتفى شريف إكرامي حارس مرمي الأهلى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم وكذلك حسين الشحات على هامش مران الفريق مساء اليوم، الأربعاء. وقاد طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد طارق. فيما خصص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق فقرة للكرات العرضية والتصويبات في مران الفريق. Advertisements وحرص لاسارتي على إيقاف الفقرة أكثر من مرة لتوجيه لاعبي الفريق خلال المران الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة. وقام المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات خاضت تدريبات فنية خاصة بنقل الكرة من لمسة واحدة. وقام لاسارتي بإيقاف الفقرة أكثر من مرة لتوجيه لاعبي الفريق ومنحهم بعض التعليمات الفنية. يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.

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