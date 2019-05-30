شكرا لقرائتكم ليس الزمالك وبيراميدز فقط.. 3 أندية تنتظر الاستفادة من انسحاب الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة النادي الأهلي للانسحاب من الدوري اعتراضا علي قرارات اتحاد الكرة بشأن استكمال مسابقة الدوري بعد بطولة أمم إفريقيا، خاصة أن الإدارة الحمراء هددت بالانسحاب حال استكمال المسابقة بعد أمم إفريقيا.

وطلب الأهلي أن يخوض مباراتيه المتبقيتين ضد الزمالك والمقاولون العرب قبل أمم إفريقيا، وهو ما رفضه اتحاد الكرة وأجل المباراتين إلى ما بعد الانتهاء من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.

ويكشف الخليج 365 الأندية المستفيدة من انسحاب الأهلي من مسابقة الدوري، و يأتي في مقدمة الفرق الزمالك لأنه سيتوج بطلاً للدوري بشكل رسمي، ثم بيراميدز سيشارك في هذه الحالة في دورى أبطال إفريقيا بجانب الزمالك.

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وسيفتح المجال للفريق صاحب المركز الرابع والخامس بالمشاركة في كأس الكونفدرالية، وستكون المنافسة بين ثلاثة فرق المصرى صاحب المركز الرابع حالياً والمقاولون العرب ومصر المقاصة أصحاب المركزين الخامس والسادس.