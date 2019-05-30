شكرا لقرائتكم طاقم حكام يونانى لإدارة مباراة الزمالك والإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، على تعيين طاقم تحكيم يونانى لإدارة مباراة الزمالك و الإنتاج الحربى ضمن مؤجلات الجولة الـ31 في منافسات الدوري الممتاز لهذا الموسم.
وتسلم اتحاد الكرة مبلغ 25 ألف دولار من الزمالك عصر اليوم الأربعاء، من جانب مجلس الجبلاية.
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