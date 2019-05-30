ملخص نتيجة مباراة تشيلسي وارسنال 4-1 وتتويج البلوز ببطولة الدوري الأوروبي 2019

سنقدم لكم ملخص مباراة تشيلسي وارسنال في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2019 لكرة القدم، الذي يقام في العاصمة الاذربيجانية باكو، وسط حضور جماهيري من المتوقع أن يتخطي الـ 70 ألف متفرج، من بينهم 12 ألف انجليزي موزعين على الفريقين، والباقي من أبناء البلد.

المباراة تبدأ في تمام الساعة 21.00 بتوقيت مصر، 22.00 بتوقيت السعودية، 19.00 بتوقيت غرينتش العالمي وسوف تعرض على بي ان سبورت 1 و2، وسيلعق على المباراة أربع معلققين أبرزهم علي محمد علي وحفيظ دراجي وسوار الذهب، يدير مباراة ارسنال ضد تشيلسي الحكم الدولي الإيطالي جيانلوكا روكي، وسيعتمد الفريقين علي عناصر القوة في الهجوم، في المقابل يعاني الفريقين هذا الموسم بشكل كبير من الجانب الدفاعي، وهو الأمر الذي يحتاج لعلاجه كلاً من المدربيين يناي أيمري مدرب أرسنال، والإيطالي ساري مدرب نادي تشيلسي قبل مواجهة اليوم.

ملخص مباراة تشيلسي وارسنال