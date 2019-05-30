ملخص نتيجة مباراة تشيلسي وارسنال 4-1 وتتويج البلوز ببطولة الدوري الأوروبي 2019

سنقدم لكم ملخص مباراة تشيلسي وارسنال في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2019 لكرة القدم، الذي يقام في العاصمة الاذربيجانية باكو، وسط حضور جماهيري من المتوقع أن يتخطي الـ 70 ألف متفرج، من بينهم 12 ألف انجليزي موزعين على الفريقين، والباقي من أبناء البلد.
المباراة تبدأ في تمام الساعة 21.00 بتوقيت مصر، 22.00 بتوقيت السعودية، 19.00 بتوقيت غرينتش العالمي وسوف تعرض على بي ان سبورت 1 و2، وسيلعق على المباراة أربع معلققين أبرزهم علي محمد علي وحفيظ دراجي وسوار الذهب، يدير مباراة ارسنال ضد تشيلسي الحكم الدولي الإيطالي جيانلوكا روكي، وسيعتمد الفريقين علي عناصر القوة في الهجوم، في المقابل يعاني الفريقين هذا الموسم بشكل كبير من الجانب الدفاعي، وهو الأمر الذي يحتاج لعلاجه كلاً من المدربيين يناي أيمري مدرب أرسنال، والإيطالي ساري مدرب نادي تشيلسي قبل مواجهة اليوم.
ملخص مباراة تشيلسي وارسنال
- يقود هازارد وجيرو تشكيلة تشيلسي الهجومية في هذا اللقاء، بينما يقود لاكازيت واوبامينج تشكيلة ارسنال الهجومية في تلك المواجهة نزل الفريقين إلي أرضة الملعب.
- نزل كل من لاعبي ارسنال وتشيلسي إلي أرضية ملعب المباراة الآن، قبل ذلك كان هناك احتفال غنائي باللقاء بملعب العاصمة باكو وسط حضور جماهيري كبير.
- بدأت المواجهة الآن بين الفريقين ومحاولات للسيطرة بين ارسنال وتشيلسي منذ البداية فكونوا متابعين معنا.
- هناك سجال بين ارسنال وتشيلسي لكن بحذر، وهناك فرص لكن ليست كثرة وكان أخطرها تسدديدة تشاكا التي لامست اعلى العارضة.
- انتهي الشوط الأول بين تشيلسي وارسنال بالتعادل السلبي بدون أهداف وسط فرص قليلة من جانب الفريقين بالمباراة.
- جيرو يحرز الهدف الأول لتشيلسي من ضربة رأسية في الدقيقة 49 من المباراة.
- بيدرو يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 60 من المباراة بعد تمريرة من هازارد.
- هازارد يحرز الثالث لتشيلسي في المباراة من ركلة جزاء.
- البديل أيوبي يقلص النتيجة ويحرز الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 70.
- هازار يعود للتسجيل ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 74.
- هجمات خطيرة لتشيلسي واهدار أهداف عن طريق ويليان وجيرو وازبليكوينكا.
- لاكازيت يهدر انفراد بالمرمي في الدقيقة 83.
- نهاية المباراة بفوز تشيلسي برباعية مقابل هدف وتتويج البلوز باللقب.