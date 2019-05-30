أون لاين “تذكرتي tazkarti” حجز تذاكر أمم إفريقيا|| من جميع دول العالم للحصول على Fan id...

تذكرتي tazkarti عملت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا على نشر هذا الموقع بثلاث لغات هي اللغات الأكثر تداولاً في القارة الأفريقية السمراء، (اللغة العربية- اللغة الانجليزية- اللغة الفرنسية) وهي السابقة الأولي على مستوى البطولات الإفريقية أن يتم عمل موقع الإلكتروني باسم تذكرتي يُساعد كل من يرغب في حضور بطولة أمم إفريقيا.

تذكرتي

يبحث الألاف من عشاق الساحرة المستديرة عن موقع تذكرتي tazkarti سواء من مصر أو من قارة أفريقيا أو من أي دولة في العالم، سواء كان مُشجعاً أو مُدرباً أو ممن يُلاحظ ويُشاهد المباريات من أجل شراء أفضل اللاعبين واحترفهم في دول العالم، يستطيع أن يدخل على موقع تذكرتي الذي يتيح التسجيل فيه من أجل الحصول على بطاقة مشجع Fan id، فهي تعتبر الشهادة الأولي التي تساعدك في دخول الملاعب التي تقام فيها المباريات بالإضافة إلى التذكرة التي قمت بشرائها من قبل المباراة التي تريد الحضور فيها.

موقع tazkarti

وبدء عدد كبير من المصريين التعرف على موقع تذكرتي والدخول عليه أكثر من مرة من أجل التعرف على طريقة استخدامه، هو موقع سهل تستطيع في خلال 10 دقائق الحصول على بطاقة مشجع ثم بعد ذلك تستطيع الحصول على تذاكر المباريات.

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هذا الموقع يعمل على ضوابط كثيرة من أجل السيطرة على شغب الملاعب ولذا فأن أول خطوة من خطوات حضور مباريات كأس أمم إفريقيا، التي تقام في مصر ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019 هو الدخول على موقع تذكرتي وإدخال كامل البيانات الخاصة بك.