تشيلسي يُذل أرسنال ويُتوج بالدوري الأوروبي (فيديو)

كتب: ضياء السقا
تُوج تشيلسي الإنجليزي، بطلا للدوري الأوروبي، بعدما فاز على مواطنه أرسنال، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة النهائية، التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على أرضية الملعب الأوليمبي في العاصمة الأذربيجانية باكو.
ولم يشارك النجم المصري محمد النني في المباراة، وظل على مقاعد البدلاء.
وسجل رباعية تشيلسي، جيرو، وبيدرو، وهازارد "هدفين"، فيما سجل هدف أرسنال الوحيد، إيوبي.
رابط الفيديو: https://btolat.veuclips.com/embed/PI2mXm3D37
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