بوني يعود إلى تشكيلة ساحل العاج واستبعاد جرفينيو

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عاد المهاجم ويلفريد بوني إلى تشكيلة أولية لساحل العاج تستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في مصر بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو وغاب عنها الجناح الشهير جرفينيو.

طالبت الجماهير بعودة جرفينيو، لاعب ارسنال الانكليزي سابقا، بعد بروزه مع فريقه بارما الإيطالي في الموسم المنصرم.

وعبر جرفينيو (32 عاما) عن رغبته باللعب مجددا مع منتخب "الفيلة" والذي أحرز معه اللقب القاري في 2015. وقال في كانون الاول/ديسمبر الماضي لموقع غول.كوم "لا أفكر بعد في اعتزالي دوليا. بمقدوري تقديم المزيد للمنتخب وأنا فخور دوما بحمل الوانه".

لكن المدرب ابراهيم كمارا استبعد الاربعاء جرفينيو من تشكيلة أولية ضمت 27 لاعبا لانه يمتلك "لاعبين بنوعية مرتفعة" على الجناحين على غرار نيكولا بيبي، ماكسويل كورنيه وماكس غراديل، ولا يريد "تكديس لاعبين بمزايا مشابهة".

في المقابل، حقق بوني، البالغ 30 عاما والمتوج ايضا بلقب 2015، عودة غير متوقعة بعد انتقاله الشتاء الماضي من سوانسي سيتي الإنكليزي إلى العربي القطري على سبيل الإعارة.

وشرح كمارا "أسلوبه يعجبني لانه لاعب يمنحنا الخيارات في قلب الملعب ويمكنه اللعب كنقطة ارتكاز خصوصا وظهره إلى المرمى".

ومن الغيابات المتوقعة، قلب الدفاع اريك بايي المصاب بركبته في نهاية نيسان/أبريل مع مانشستر يونايتد الإنكليزي.

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وستعلن التشكيلة النهائية من 23 لاعبا في التاسع من حزيران/يونيو.

ويستهل المنتخب تحضيراته للبطولة الجمعة في شانتيي شمال العاصمة الفرنسية باريس. ويخوض مواجهة ودية مع جزر القمر في 7 حزيران/يونيو في بولوني سور مير في شمال فرنسا.

وفي دور المجموعات من البطولة القارية تلعب ساحل العاج مع جنوب إفريقيا والمغرب وناميبيا.

في ما يأتي التشكيلة:

- لحراسة المرمى: سيلفان غبوهوو (مازيمبي الكونغولي الديموقراطي)، علي بدرة (فري ستايت ستارز الجنوب إفريقي)، اليعيزر تابيه إيرا (سان بيدرو)، عبدالكريم سيسي (أسيك ميموزا)

- للدفاع: سيرج أورييه (توتنهام الإنكليزي)، مامادو باكايوكو (ريد ستار الفرنسي)، وونلو كوليبالي (أسيك ميموزا)، عبدولاي بامبا واسماعيل تراوري (أنجيه الفرنسي)، ويلفريد كانون (أدو دن هاغ الهولندي)، سيمون ديلي (سلافيا براغ التشيكي)، شيخ كومارا (الوداد المغربي)

- للوسط: فرانك كيسييه (ميلان الإيطالي)، سيري ديي (نوشاتيل السويسري)، جان فيليب غبامان (ماينتس الألماني)، جان ميكايل سيري (فولهام الإنكليزي)، ابراهيم سنغاريه (تولوز الفرنسي)، فيكتوريان انغبان (ميتز الفرنسي)، اسماعيل ديوماندي (كاين الفرنسي)

- للهجوم: جوناثان كودجيا (استون فيلا الإنكليزي)، ماكس آلان غراديل (تولوز الفرنسي)، نيكولا بيبي (ليل الفرنسي)، ويلفريد زاها (كريستال بالاس الإنكليزي)، ماكسويل كورني (ليون الفرنسي)، روجيه أسالي (يونغ بويز السويسري)، ويلفريد بوني (العربي القطري)، يوهان بولي (ساينت تروند البلجيكي)