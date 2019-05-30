شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 29/ 5/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم الأربعاء الموافق 29/ 5/ 2019 العديد من الأخبار الهامة جاء فى مقدمتها، جروس يرفض الحديث عن مصيره مع اللاعبين قبل مواجهة الإنتاج، وسوبر كورة يكشف حقيقة توقيع عمرو جمال لنادي الزمالك.

جروس يرفض الحديث عن مصيره مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة الإنتاج

رفض السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، الحديث مع لاعبى الفريق حول مصيره داخل القلعة البيضاء، قبل مواجهة الإنتاج الحربى فى المباراة المقرر لها غدًا الخميس، على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يحدد سيناريوهات لجروس قبل استبداله بمدرب طوارئ

حدد مسئولو الزمالك، سيناريوهين للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الحالى للفريق، لعرضهما عليه لتحديد موقفه النهائى من الاستمرار فى قيادة الأبيض عقب مواجهة الإنتاج الحربى من عدمه، والمقرر لها غدًا الخميس، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، خاصة أن عقد المدرب السويسرى ينتهى بشكل رسمى مع النادى الأبيض فى اليوم التالى للمباراة، لذلك يبحث مسئولو النادى الأبيض عن حسم المسألة بشكل نهائى خلال الساعات الجارية.

جروس يفاضل بين أحداد وبوطيب لقيادة هجوم الزمالك أمام الإنتاج

يفاضل السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، بين الثنائى المغربى خالد بوطيب وحميد أحداد، لقيادة هجوم الأبيض فى مباراته أمام الإنتاج الحربى، المقرر لها غدًا الخميس، على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يُجهز بدلاء طارق حامد وعمر السعيد أمام الإنتاج الحربى

يختتم الزمالك تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس، تدريباته اليوم الأربعاء، على ملعب النادى، استعدادا لمواجهة الغد أمام الإنتاج الحربى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث سيدخل الفريق معسكرًا مغلقا عقب انتهاء التدريبات مباشرة، وإعلان القائمة البيضاء والتى ستخلو من أسماء الثلاثى طارق حامد وعمر السعيد وبهاء مجدى، لغيابهم عن موقعة الإنتاج للإيقاف. Advertisements

أشعة جديدة لتحديد موعد فك جبس عماد السيد

يخضع عماد السيد حارس مرمى الزمالك، لأشعة جديدة من أجل تحديد موعد فك الجبس من يده، بعد تعرضه للإصابة فى أحد أصابع اليد خلال مشاركته أمام الداخلية فى الدورى.

الزمالك يختار طارق حامد أفضل لاعب فى الكونفدرالية

أختار الحساب الرسمى لنادى الزمالك، لاعب الوسط طارق حامد، كأفضل لاعب فى صفوف الفريق الأبيض خلال مشواره ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

أجيرى يرفض إقامة 3 مباريات للزمالك قبل كأس الأمم الأفريقية

رفض خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، طلب اتحاد الكرة باقامةً مباراة ثالثة للزمالك قبل بطولة امّم افريقيا وتحديدا يوم 6 يونيو المقبل، وهو موعد انطلاق معسكر المنتخب استعدادا لكان 2019.

سوبر كورة .. حقيقة توقيع عمرو جمال لنادي الزمالك