قبل مواجهة الأهلى و طلائع الجيش.. سيناريوهات تحديد صاحب لقب السوبر الأفريقى لليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء لقاء هام بين الأهلى و طلائع الجيش فى إطار ختام الدورة الثلاثية لتحديد بطل سوبر اليد للموسم 2018 / 2019 . وشهدت أول أيام الدورة فوز سبورتنج على الأهلى بنتيجة 21 /19 ، قبل أن ينجح طلائع الجيش فى الفوز على سبوترنج بفارق هدف 29 / 28 . ويرصد الخليج 365 سيناريوهات تحديد صاحب اللقب وفقا لرئيس لجنة المسابقات سعيد عبد المنعم فى التقرير التالى : فى حالة فوز طلائع الجيش سيتوج بطلا رسميا . فى حالة فوز الأهلي بفارق هدف..يفوز سبورتنج باللقب نظرا لأن فارق الأهداف سيصبح : سبورتنج+١ والجيش صفر والاهلي -١ Advertisements فى حالة فوز الأهلى هدفين...يفوز سبورتنج باللقب.. لان فارق الأهداف سيصبح : +١ لسبورتنج وصفر للاهلي و -١ للجيش فى حالة فوز الأهلي بفارق 3 أهداف.. لكنه لم يصل للهدف 30.. يفوز سبورتنج باللقب نظرا أن فارق الأهداف سيصبح +١ للاهلي و+١ لسبورتنج و لكن سبورتنج سيصبح مسجلا اهداف اكثر 49 و الأهلى أقل منه .

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