شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال لـ "سوبر كورة": انتظرونى مديرا فنيا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد جلال المدير الفنى السابق لنادي الزمالك، فى تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة"، أن هناك مفاوضات جادة بينه وبين مجلس إدارة نادي الزمالك لتوليه الإدارة الفنية لفريق الكرة خلال المرحلة القادمة، ويتبقى خطوة واحدة للإعلان عن التفاصيل.

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