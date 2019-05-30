شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندو يدير مباراة ودية بين قدامى الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فى أمسية رمضانية رائعة، اجتمع عدد من قدامى لاعبى الأهلي والزمالك لخوض مباراة كرة خماسية، فى جو من المحبة والألفة بين الجميع، وتحت إشراف وزارة الطيران المدنى.

وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من نجوم الزمالك و الأهلي القدامى وفي مقدمتهم ، هشام يكن و حمادة عبد اللطيف وحسين السيد وخالد جلال وبشير التابعى وياسر ريان وشريف عبد المنعم فيما أدار الأمسية الكروية تحكيميا الدولى جمال الغندور.