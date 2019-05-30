حسين الشحات يتدرب منفردآ في الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى حسين الشحات، لاعب الأهلي تدريبات بدنية خفيفة في الجيم. كما خاض تدريبات جري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.
وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم، الأربعاء، تحت قيادة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.
يذكر ان الأهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.
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