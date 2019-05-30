هدف لا ينسي.. حسام حسن يسجل في الجزائر ويتأهل بالفراعنة الي مونديال 90

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح حسام حسن لاعب المنتخب الوطني السابق ، في احراز هدف تاريخي في مرمي الجزائر عام 1989 ، في التصفيات الافريقية المؤهلة الي كاس العالم 1990 بايطاليا. وتمكن المنتخب الوطني في التاهل الي مونديال 90 للمرة الثانية في تاريخ الرياضة المصرية .

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