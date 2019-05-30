شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كيف استقبل مسئولو الزمالك قرار انسحاب الأهلى من الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب على تمسكه بموقفه السابق بعدم استكمال الدورى الممتاز والانسحاب من البطولة بسبب تأجيل مباريات لبعد بطولة أمم إفريقيا، وهو ما استقبله نادى الزمالك بشكل طريف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. كيف استقبل مسئولو الزمالك قرار انسحاب الأهلى من الدورى؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.