هنا جودة تشارك فى بطولة العالم لتنس الطاولة للناشئين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، اختيار هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني للناشئات والنادي الأهلي، لخوض بطولة العالم تحت 12 سنة والمقرر إقامتها في سلطنة عمان في الفترة من 25 وحتى 31 يوليو المقبل. Advertisements يذكر أن ، هنا جودة قد توجت منذ بذهبية بطولة تايلاند الدولية للناشئين، والتي شارك فيها أهم اللاعبين المصنفين على مستوى الناشئين في اللعبة . كما اختار الاتحاد الدولي هنا جودة لتمثيل مصر وأفريقيا في معسكر الأمل العالمي.

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