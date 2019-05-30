حصاد اليوم الرياضي 29/5/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29/5/2019 العديد من الاخبار التي جاء في مقدمتها ، حسم النادي الأهلي موقف رمضان صبحي لاعب الفريق بعدما اتفق مسئولو القلعة الحمراء مع اللاعب على البقاء في النادي عقب انتهاء إعارته يوم 30 يونيو المقبل. خطة الأهلى لشراء رمضان صبحى نهائياً من هيدرسيفيلد حسم النادي الأهلي موقف رمضان صبحي لاعب الفريق بعدما اتفق مسئولو القلعة الحمراء مع اللاعب على البقاء في النادي عقب انتهاء إعارته يوم 30 يونيو المقبل. Advertisements أشعة جديدة لتحديد موعد فك جبس عماد السيد يخضع عماد السيد حارس مرمى الزمالك، لأشعة جديدة من أجل تحديد موعد فك الجبس من يده، بعد تعرضه للإصابة فى أحد أصابع اليد خلال مشاركته أمام الداخلية فى الدورى.

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