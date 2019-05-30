شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضا مديرا إدارى لمنتخب المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار تكليف محمد رضا بمنصب المدير الإدارى للمنتخب خلفا لمحمد عبد المرضى الذى تم استبعاده بقرار من مجلس الإدارة . كان محمد عبد المرضى مدير إدارى منتخب المصارعة قد تقدم بمذكرة ضد رئيس الاتحاد يتهمه فيها بتسكين أفراد عائلته فى المركز الأوليمبى، وتم فتح تحقيق فى الشكوى. أكد عصام النوار رئيس اتحاد المصارعة أن استبعاد المدير الإدارى تم خلال اجتماع مجلس إدارة ، لوجود أخطاء إدارية و الإدعاءات التى تقدم بها ضد شخصه.

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