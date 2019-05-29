انت الان تتابع رئيس سموحة يطلب إبعاد 3 حكام عن مباريات الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٢ م
فرج عامر
طلب المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من مجلس إدارة اتحاد الكرة، عدم إسناد مباريات فريقه إلى ثلاثة حكام خلال المواجهة المتبقية في بطولة الدوري هذا الموسم، والتي ستكون أمام الاتحاد السكندري، في الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية، حيث كتب عامر عبر صفحته الشخصية، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلا: "يناشد نادي سموحة الرياضي الاجتماعي، اتحاد الكرة المصرية مع كامل احترام نادي سموحة للتحكيم المصري يرجي عدم إسناد المباراة القادمة أو أي مباراة الموسم المقبل إلى الحكام الآتية أسماؤهم، الحكم جهاد جريشة، الحكم محمد عادل، الحكم طارق مجدي".
وكان الكاف قد أعلن عن إيقاف جريشة، لمدة 6 أشهر، بحجة الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي
وكان الكاف قد أعلن عن إيقاف جريشة، لمدة 6 أشهر، بحجة الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.— Farag Amer (@FaragAmer_)
يناشد نادي سموحة الرياضي الاجتماعي— Farag Amer (@FaragAmer_) May 29, 2019
اتحاد الكرة المصرية
مع كامل احترام نادي سموحة للتحكيم المصري
يرجي عدم اسناد المباراة القادمة او اي مباراة الموسم المقبل الي الحكام الاتي اسمائهم
الحكم جهاد جريشة
الحكم محمد عادل
الحكم طارق مجدي
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