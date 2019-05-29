مدحت شلبي ينضم لطاقم عمل «تايم سبورت»

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تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م
مدحت شلبي
انضم الإعلامي مدحت شلبي، رسميًا إلى قائمة إعلاميي قناة «تايم سبورت»، التي تبث مباريات كأس الأمم الإفريقية على التردد الأرضي، حيث أوضحت مصادر بالقناة، اليوم الأربعاء، أن شلبي سيشارك في تقديم الاستوديو التحليلي الخاص بالبطولة الإفريقية، كما يعلق على جميع مباريات منتخب مصر في البطولة، والتي تبدأ بمباراة مصر مع زيمبابوي في الافتتاح، ثم الكونغو، وتختتم دور المجموعات بمباراة أوغندا. وأشارت المصادر، إلى أن مدحت شلبي لن يظهر في الوقت الحالي بالقناة، ويكون ظهوره مرتبطًا ببداية البطولة، ويبدأ العمل مع انطلاقة البطولة في 21 يونيو المقبل.
وكانت نقابة الإعلاميين، أوقفت شلبي عن التعليق لنهاية الموسم من قبل بسبب مخالفته لميثاق الشرف ومدونة السلوك المهني أثناء تعليقه على مباراة بيراميدز والزمالك بالدوري المصري. وأكدت المصادر، أنه عقب عيد الفطر المبارك، ستكشف إدارة القناة عن نوعيات مختلفة من الضيوف والمحللين من كبار النجوم في إفريقيا والعالم
وأكدت المصادر، أنه عقب عيد الفطر المبارك، ستكشف إدارة القناة عن نوعيات مختلفة من الضيوف والمحللين من كبار النجوم في إفريقيا والعالم الذين سيظهرون على شاشة القناة مما يثري التحليل الكروي في مباريات البطولة الأهم والأقوى في إفريقيا.
قناة تايم سبورت «Time sport» متاحة بدقة عالية على أجهزة التليفزيون الأرضي عبر تردد UHF 32 لمستخدمي الإريال العادي، كما تبث القناة عبر قمر «نايل سات» الصناعي من خلال هذا التردد: معدل الترميز (أفقي 27500)- معامل تصحيح الخطأ (5/6)- التردد (11449 H)- القمر (نايل سات).
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