انت الان تتابع تشيلسي بطلا للدوري الأوروبي برباعية في أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م

تشيلسي

توج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي، بعد فوزه الكبير على نظيره أرسنال، بنتيجة 4- 1 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «باكو الأوليمبي» في أذربيجان، بتوقيع خاص من نجميه إيدين هازارد، وأوليفييه جيرو. دخل الفريقان اللقاء بقوتهما الضاربة، واقتسما السيطرة على مجريات اللعب طوال الشوط الأول، الذي شهد أفضلية نسبية من تشيلسي، في ظل اختفاء أسلحة المدفعجية الهجومية، لتنتهى الـ45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي بين الفريقين اللندنيين.

Advertisements

وفي الشوط الثاني افتتح المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو أهداف المباراة في الدقيقة 49 من رأسية رائعة، تفوق فيها على دفاع أرسنال وسكنت أقصى الزاوية اليمنى للحارس التشيكي المخضرم بيتر تشيك قبل أن يضيف الإسباني بيدرو رودريجيز الهدف الثاني في الدقيقة 60 مستغلا تمريرة النجم البلجيكي إيدين هازارد وسددها