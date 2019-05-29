رمضان صبحي على رأس قائمة المنتخب الأولمبي

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تحرير:أحمد بركات ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م
رمضان صبحي
أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرا من أجل خوض ثلاث مباريات ودية في إطار الاستعداد للتصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، يبدؤها أمام منتخب أوزبكستان مباراتين وديتين يومي التاسع والحادي عشر من شهر يونيو المقبل، ثم مواجهة منتخب فلسطين الشقيق في السادس عشر من الشهر ذاته، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية للاعبين دون 23 عامًا في الثامن من شهر نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو.
القائمة شهدت، وجود رمضان صبحي وصلاح محسن لاعبي الأهلي، وعمر صلاح حارس الزمالك، ومحمد صادق وعبدالرحمن مجدي لاعبي الإسماعيلي وكريم العراقي لاعب المصري، ومصطفى محمد مهاجم طلائع الجيش وأحمد ياسر ريان لاعب الجونة. وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير، أسامة جلال،
القائمة شهدت، وجود رمضان صبحي وصلاح محسن لاعبي الأهلي، وعمر صلاح حارس الزمالك، ومحمد صادق وعبدالرحمن مجدي لاعبي الإسماعيلي وكريم العراقي لاعب المصري، ومصطفى محمد مهاجم طلائع الجيش وأحمد ياسر ريان لاعب الجونة.
وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير، أسامة جلال، محمود الجزار، أحمد رمضان، محمود مرعي، محمد عبدالسلام، محمد صادق، عبدالرحمن مجدي، كريم العراقي، أكرم توفيق، أحمد مصطفى، غنام محمد، ناصر ماهر، إمام عاشور، أحمد حمدي، عمار حمدي، صلاح محسن، ناصر منسي، مصطفى محمد، رمضان صبحي، عمر مرموش أحمد ياسر ريان، كريم يحيى، أحمد أيمن، أحمد يوسف، أحمد سعيد.
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