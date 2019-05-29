انت الان تتابع جروس يفاضل بين هذا الثنائي لمواجهة الإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٤ م

جروس

يفاضل كريستيان جروس، المدير الفنى السويسري لفريق الزمالك، بين الثنائى المغربى خالد بوطيب وحميد أحداد، لقيادة هجوم الفارس الأبيض فى مباراته أمام الإنتاج الحربى، المقرر لها غدًا الخميس، على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يدرس جروس عودة خالد بوطيب لهجوم الزمالك بعدما شارك فى الدقائق الأخيرة من مواجهة نهضة بركان بنهائى الكونفيدرالية، عقب عودته من الإصابة التى تعرض لها فى الركبة، أو الإبقاء على حميد أحداد فى هجوم الزمالك بصفة أساسية، بعد المستوى المميز.

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ويغيب عمر السعيد عن مواجهة الإنتاج بسبب الإيقاف، ليصبح أمام جروس خياران سواء بعودة بوطيب لقيادة الهجوم، أو باستمرار أحداد بعد الأداء المميز الذى قدمه أمام نهضة بركان. وكان الزمالك قد توج ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه على حساب فريق نهضة بركان وهي أول بطولة قارية منذ 16 عامًا،