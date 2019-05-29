بالأربعة.. تشيلسي بطلا للدوري الأوروبي على حساب أرسنال #تشيلسي_ارسنال

توّج تشيلسي الإنجليزي بطلاً لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” بفوزه 4-1 على جاره أرسنال، اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية التي أقيمت في عاصمة أذربيدجان “باكو”.

جاءت رباعية تشيلسي عبر أوليفييه جيرو في الدقيقة (49) والإسباني بيدرو رودريغيز (60) وإيدين هازارد (65 من ركلة جزاء و72)، فيما سجل النيجيري أليكس إيووبي هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة (69).