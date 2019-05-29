الان تتابع التعادل يحسم لقاء النصر وذوب آهن في دوري أبطال آسيا #النصر_ذوب_اهن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل النصر السعودي وذوب آهن الإيراني، سلبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا. وارتفع رصيد النصر إلى النقطة التاسعة بالمركز الثاني، بعدما ضمن صعوده منذ الجولة الماضية. على الجانب الآخر حافظ ذوب آهن على صدارته للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى النقطة 11.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعادل يحسم لقاء النصر وذوب آهن في دوري أبطال آسيا #النصر_ذوب_اهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.