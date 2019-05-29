شكرا لقرائتكم خبر عن «بيريز» يؤكد اهتمام ريال مدريد بضم «هازارد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسبانى، اهتمام ناديه بالتعاقد مع إدين هازارد، قائد المنتخب البلجيكى لكرة القدم ونجم تشيلسي الإنجليزى، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، دون أن يقدم إجابة صريحة بشأن التقارير عن اهتمامه بأحد نجمَى باريس سان جرمان الفرنسى، كيليان مبابى والبرازيلى نيمار.

وربطت التقارير الصحفية بين هازارد (28 عاما) وريال منذ مدة طويلة، لكن الانتقال هذا الصيف يبدو أقرب من أي وقت مضى. وأشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية في مايو الحالى، إلى أن الاتفاق بات منجزا، وسيعلن عنه خلال الأيام المقبلة بعد أن فوز البلجيكى مع فريقه، بلقب مسابقة الدورى الأوروبى «يوروبا ليج».

وقال بيريز «أبدى اهتماما كبيرا بقدومه إلى مدريد، لن أكذب بهذا الشأن وآمل في أن يتمكن من اللعب هنا هذا العام، منذ أعوام عدة ونحن نرغب في الحصول على توقيع هازارد، وآمل في أن يأتى هذا العام، إلى الآن لم نحقق هذا الأمر، لكن هذه المرة عقده مع تشلسى ينتهى في العام المقبل»، علما بأن البلجيكى لم يتجاوب حتى الآن مع محاولات النادى اللندنى تجديد هذا العقد.

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ويتوقع أن يعمد ريال في فترة الانتقالات الصيفية إلى إجراء تعديلات واسعة على تشكيلته بقيادة مدربه الفرنسى زين الدين زيدان، الذي عاد خلال الموسم المنصرم لتولى مهامه خلفا للأرجنتينى سانتياجو سولارى. وستكون هذه التغييرات ضمن محاولة ريال تعويض الموسم المخيب الذي اختبره في 2018-2019، إذ اكتفى بالحلول ثالثا في إسبانيا، وفقد لقب دورى أبطال أوروبا الذي توج به ثلاث مرات تواليا بين 2016 و2018. وفى حين تحدثت تقارير صحفية أيضا عن إمكان تعاقد ريال مع أحد أغلى لاعبين في العالم، أي نيمار أو مبابى من سان جرمان، قال بيريز «لم أتحدث إلى زين الدين زيدان عن مبابى أو نيمار»، مضيفا «إذا أردنا لاعبا من باريس سان جرمان، فسنتصل برئيس النادى» القطرى ناصر الخليفى.

إلى ذلك، كشف بيريز أن قلب الدفاع وقائد الفريق راموس تلقى في فترة سابقة عرضا للانتقال إلى الدورى الصينى، وأوضح «التقينا في مكتبى وأبلغنى أنه تلقى عرضا جيدا جدا من فريق صينى، لكن بموجب القوانين هناك لن يتمكنوا من دفع قيمة الانتقال، لم يكن ثمة أكثر من ذلك، كانت محادثة دون فائدة. من المستحيل لريال مدريد أن يسمح برحيل قائده دون مقابل. قلت له إن الأمر مستحيل».

ودافع بيريز عن لاعبين كانوا في الآونة الأخيرة محط انتقادات المشجعين والصحافة الإسبانية، وفى مقدمتهم لاعب الجناح الويلزى جاريث بيل.

وقال «بعض اللاعبين تعرضوا للإهانة، تم إطلاق صافرات الاستهجان تجاههم، وهم لاعبون سيدخلون في تاريخ النادى. الأمر ليس ملائما».