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فرج عامر يطالب اتحاد الكرة باستبعاد هذا الثلاثي عن إدارة مباريات سموحة

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبدالفتاح، بعدم إسناد إدارة مباريات فريقه للحكام جهاد جريشة، ومحمد عادل، وطارق مجدي.

وكتب رئيس سموحة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «‏يناشد نادي سموحة الرياضي الاجتماعي اتحاد الكرة المصرية مع كامل احترام نادي سموحة للتحكيم المصري، يرجي عدم إسناد المباراة القادمة أو أي مباراة الموسم المقبل إلى الحكام الآتي اسمائهم، الحكم جهاد جريشة، الحكم محمد عادل، الحكم طارق مجدي».

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