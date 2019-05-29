شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يوقع مع البرازيلي كوتينيو لمدة موسمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت إدارة نادي الاتفاق التوقيع مع لاعب الوسط البرازيلي روجيرو كوتينيو لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث. وجاء التوقيع بعد تجاوز اللاعب الفحص الطبي بنجاح في الشريك الطبي للنادي.



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