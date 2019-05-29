كيف يستثمر المولد فترة إيقافه عاما كاملا؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينتظر أن يستأنف مجلس إدارة نادي الاتحاد قرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، المتمثل في إيقاف لاعب الفريق الأول لكرة القدم الدولي فهد المولد لمدة عام.

وأكدت لجنة الرقابة على المنشطات أمس، أنه بناء على قرار لجنة الاستماع لقضايا المنشطات، فقد أوقفت المولد لمدة عام كامل عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليا وخارجيا، بدءا من تاريخ الإيقاف المؤقت 9 / 5 / 2019م، فيما سيكون القرار قابلا للاستئناف خلال 21 يوما من تاريخ صدوره، استنادا للمادة 13 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.

وأوضحت اللجنة أن قرارها جاء لوجود انتهاك لأنظمة الرقابة على المنشطات، يتمثل في وجود عناصر محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العينة التي تؤخذ من اللاعب، وهو الانتهاك 1/2 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.

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وأبانت اللجنة بأنها أتاحت الفرصة أمام اللاعب لحضور جلسة الاستماع التي عقدت بتاريخ2019/5/20م،

واستعرضت خلالها جميع المستندات الثبوتية والإجراءات وأخذت أقوال اللاعب مع إتاحة الفرصة له للدفاع والإيضاح وأخذ حقه الكامل، واتخذت جميع الإجراءات القانونية حسب الأنظمة الدولية، حيث تنازل اللاعب عن فتح تحليل

العينة B.

المولد بعد القرار

حظر مشاركته في المنافسات الرياضية خلال فترة الإيقاف

عودته للتدريب خلال آخر شهرين من فترة الإيقاف

إمكانية تقليص مدة الإيقاف بعد الاستئناف