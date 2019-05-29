الاتفاق يستقطب حدادي من الدوري الفرنسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد الاتفاق توصله إلى اتفاق مع الظهير الأيسر لنادي ديجون الفرنسي (درجة ثانية)، التونسي أسامة حدادي (27 عاما)، لتمثيل الفريق الأول لمدة 4 سنوات، على أن يوقع بكشل نهائي بعد تجاوز الفحص الطبي.
وانتقل حدادي من الإفريقي التونسي إلى ديجون في 2017، وكان من المفترض أن ينتهي عقده مع النادي الفرنسي في 2023.
وستكون صفقة حدادي حال اتمامها، هي الثانية، حيث أعلن النادي تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي روجيريو كوتينيو، قادما من الفيصلي.
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